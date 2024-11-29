Песня уже получила много комплиментов.

Украинская певица Тина Кароль презентовала новую песню "Ветераны", которую спела вместе с рэп-группой NORD DIVISION.

По словам авторов трека, его текст создавался в окопах, ведь участники группы являются действующими военными спецподразделения "Кракен".

"Трек "Ветераны" - это современная музыкальная военная поэма продолжительностью более 12 минут. Этот рэп рожден в окопах, от очевидцев войны - тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради свободы нации. Тексты, наполненные правдой и глубиной, попадают прямо в сердце слушателя", - говорится в описании видео.

Сама же Тина Кароль сказала о новой композиции так:

"Для меня большая честь петь с такими мужественными ребятами и приобщиться к развитию украинской рэп-культуры благодаря этой коллаборации. Премьера песни "Ветераны" приурочена ко Дню Вооруженных Сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря".

Реакция слушателей

Украинцы уже успели оценить новый хит и написали свои комплименты:

"Этот трек объединяет поколения и напоминает о самом важном"

"Спасибо за это невероятное произведение искусства - песню "Ветераны". Это не просто музыка, это исповедь, которая касается каждого украинца до самого сердца. Ваша композиция - это голос миллионов людей, которые живут с болью и надеждой, с потерями и любовью к своей земле"

"Тина в этой песне, как берегиня! Это очень мощно! Ребята, браво за эту исповедь! Невероятная песня, невероятный дуэт"

"Каждая нота звучит, как дыхание надежды, каждое слово - как шрам, который носит каждый из нас"

"Это так сильно звучит! Спасибо за песню".

Напомним, ранее Макс Барских и Артем Пивоваров презентовали совместную песню.

Вас также могут заинтересовать новости: