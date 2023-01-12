В кадрах исполнительница игриво обнажает грудь и плечи.

В последнее время популярная украинская певица Тина Кароль стала чрезвычайно активной во всех соцсетях. К тому же, она радует своих подписчиков в Telegram сериями снимков, которые не всегда попадают в Instagram.

Так, артистка продемонстрировала соблазнительный образ, представ перед камерами в синем длинном пальто. Задумано, будто бы она без белья, но на опубликованных видеокадрах видно, что для фотосета Тина выбрала нижнее белье нюдового цвета.

Стоит отметить, что звезда потрясающе выглядит благодаря нюдовому макияжу с блестками на скулах и эффекту мокрых волос. В кадрах Кароль игриво обнажает грудь и плечи.

"Обожаю съемки в Киеве. Даже если нет света, мы находим ресурсы для создания красоты, вдохновения и креатива. Просто потому, что украинцы, просто потому, что свободны в мировоззрении", — написала артистка.

Чем известна Тина Кароль

Тина Кароль - украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. С 2017-го года - народная артистка Украины. С песней Show me your love представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Кароль - лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". Денежную награду на сцене ей тогда вручала Алла Пугачева.

Она - тренер шоу "Голос країни" и "Голос. Діти". Также она была ведущей "Танців з зірками". Несколько раз становилась лучшей исполнительницей Украины по версиям YUNA и M1 Music Awards.

В последние годы Тина кардинально изменила репертуар, ее песни покоряют сердца украинцев. А дуэтная композиция "Вільна" с Юлей Саниной "взорвала" украинский шоу-биз.

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