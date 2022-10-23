Певица рассказала, что исключила из своего рациона углеводы.

Украинская певица Тина Кароль рассказала, как ей удается сохранять молодость и стройность. По словам звезды, для того, чтобы всегда оставаться привлекательной, достаточно отказаться от углеводов.

"Ничто так не губит красоту и тонус, как углеводы. Уменьшая их, получаешь результат age control", - рассказала Кароль в своем Telegram-канале.

Она добавила, что ей порой сложно дается воздержание от сладкого или вредного, особенно, когда она испытывает стресс. Но, когда видит свое отражение в зеркале, у нее появляется еще больше сил и энергии, чтобы работать над собой.

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"Да, сложно, когда постоянные стрессы держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало когда там что-то, а не ты. Короче, найти такой белок – это квест, но приятно потом", – добавила звезда и показала, как ест яйцо.

Напомним, ранее Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла своего мужа, заговорила об одиночестве.

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