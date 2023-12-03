Реакция певицы была очень милой.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео в Instagram, на котором в соблазнителльном образе пыталась подпевать под песню "Не святі", которую она относительно недавно выпустила.

Однако перед тем, как начать петь, артистка неожиданно чихнула. Девушка, которая снимала ее на камеру, рассмеялась и сказала: "Будь здорова!"

Сама Кароль также широко улыбнулась, однако она не растерялась и продолжила крутиться перед камерой под свою новую песню, которую уже к тому же назвали хитом.

Стоит отметить, что в кадре Тина появилась в лиловом платье с длинным рукавом и вырезами под грудью. Таким образом можно оценить декольте артистки.

Из украшений она выбрала лишь лаконичные серьги-кольца, а на лицо нанесла легкий макияж, который и завершил ее романтический образ.

Напомним, ранее Тина Кароль в прозрачном боди свела сеть с ума. Видео получилось действительно впечатляющим, потому что фаны давно не видели артистку в столь сексуальных образах.

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