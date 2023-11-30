Поклонники пришли в восторг от ее фигуры.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно выпустила соблазнительную песню "Не святі" и клип к ней, взбудоражила поклонников новым видео.

Так, знаменитость предстала в длинной черной юбке и прозрачном топе, который оголял ее тело.

Грудь Кароль скрыла специальными наклейками. Однако изгибы ее тела и подтянутый животик все же можно рассмотреть. Видео получилось действительно впечатляющим, потому что фаны давно не видели артистку в столь сексуальных образах.

Видео дня

Кроме того, волосы певица собрала в хвост, благодаря чему ее шея кажется более длинной.

К слову, это видео Кароль сняла под свою новую песню, которую уже окрестили одной из самых хитовых в репертуаре артистки. Многие обозреватели украинского шоу-бизнеса и слушатели отметили, что новый имидж и стиль музыки знаменитости им нравятся намного больше, чем предыдущие, где были заметны грусть и тоска.

Напомним, ранее Тина Кароль в прозрачной юбке заставила сеть пускать слюни. Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков.

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