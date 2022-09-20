На снимке также предстал старший брат исполнительницы Станислав.

Тина Кароль не любит выставлять напоказ личную жизнь, но все же иногда в ее соцсетях можно увидеть фото с родными. На этот раз артистка показала свою маму.

Пост в Facebook ярая затворница украинского шоу-бизнеса посвятила самому родному человеку-маме. В нем она поздравила ее с днем рождения.

"С днем рождения, мама!"- написала короткий пост певица. Его она сопроводила фото, на котором позирует с мамой Светланой Андреевной и старшим братом Станиславом. В руках мама исполнительницы держит букет желтых тюльпанов.

Видео дня

Напомним, в 2013 году Тина Кароль потеряла мужа Евгения Огира, она не показывает личную жизнь. Ей часто приписывали роман и с известными, и с малоизвестными мужчинами, но именитая исполнительница отмалчивалась.

Сейчас певица самостоятельно воспитывает сына Вениамина, который учится за границей. Тина не раз признавалась, что друзей у нее мало. Личную жизнь она предпочитает не афишировать.

Вас также могут заинтересовать новости: