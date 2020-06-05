цей матеріал доступний українською

Тина Кароль появилась в одном черном боди на пикантном фото

09:20, 05 июня 2020
Звезды
577 0
На снимке Тина Кароль запечатлена в черном боди, сидя на полу / Instagram Тина Кароль

Читайте такжеMARUV в сетке и с наклейками на груди заинтриговала фанатов (фото)

Фото она разместила в своем Instagram.

На снимке Тина Кароль запечатлена в черном боди, сидя на полу. У певицы красиво уложены волосы, а на лице макияж в нюдовых оттенках с матовой помадой и стрелками. Взгляд Тины загадочно направлен куда-то в сторону.  

"Красотка!", "Наша богиня", - расхвалили Тину фанаты. 

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тина Кароль