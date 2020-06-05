Тина Кароль появилась в одном черном боди на пикантном фото
09:20, 05 июня 2020Звезды
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Тина Кароль поделилась с фолловерами новым откровенным снимком.
На снимке Тина Кароль запечатлена в черном боди, сидя на полу / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым откровенным снимком.
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Фото она разместила в своем Instagram.
На снимке Тина Кароль запечатлена в черном боди, сидя на полу. У певицы красиво уложены волосы, а на лице макияж в нюдовых оттенках с матовой помадой и стрелками. Взгляд Тины загадочно направлен куда-то в сторону.
"Красотка!", "Наша богиня", - расхвалили Тину фанаты.
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