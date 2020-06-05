Тина Кароль появилась в одном черном боди на пикантном фото

Тина Кароль поделилась с фолловерами новым откровенным снимком.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новым откровенным снимком.

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Фото она разместила в своем Instagram.

На снимке Тина Кароль запечатлена в черном боди, сидя на полу. У певицы красиво уложены волосы, а на лице макияж в нюдовых оттенках с матовой помадой и стрелками. Взгляд Тины загадочно направлен куда-то в сторону.

"Красотка!", "Наша богиня", - расхвалили Тину фанаты.

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