Певица показала фото / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, где позирует возле своей именной звезды.
По словам Тины, эту звезду она получила, благодаря выходу нового альбома "Найти своих". На церемонию открытия певица пришла в кожаном облегающем платье и удлиненном пиджаке.
Певица показала фото / instagram.com/tina_karol
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