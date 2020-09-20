Певица показала фото / instagram.com/tina_karol

По словам Тины, эту звезду она получила, благодаря выходу нового альбома "Найти своих". На церемонию открытия певица пришла в кожаном облегающем платье и удлиненном пиджаке.

Певица показала фото / instagram.com/tina_karol

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Автор: Диана Могилевич