Сейчас Тимур записан в свидетельстве приемной дочери как отец, но только "со слов матери".

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - юрист и блогерша Инна - рассказала, как продвигается процесс удочерения их 9-летней приемной дочери Ангелины. Женщина объяснила, почему шоумен до сих пор официально не стал отцом девочки и когда это произойдет.

Как известно, в этом году звездные супруги объявили о пополнении в семье. Пара уже воспитывает сына Марка, дочь Мию, приемного сына Марселя, а летом они забрали из детдома Ангелину. Чтобы ускорить процесс удочерения, пара решила, что сначала опекуном девочки станет только Инна.

По документам женщина считается матерью-одиночкой. Уже несколько месяцев Ангелина живет в новой семье и сейчас Мирошниченко начали решать вопрос с тем, чтобы Тимур также стал ее опекуном. По словам его жены, ведущий станет отцом приемной дочери только через полгода.

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"Оформила у нотариуса согласие на усыновление своего ребенка. Это у нас начинается второй этап. В отношении Ангелины я мать-одиночка. Сейчас собираем пакет документов для органа опеки, чтобы они позволили мужу усыновить ребенка жены. После этого отдельное судебное дело о внутрисемейном усыновлении. Где-то через полгода Тимур официально станет отцом. Потому что пока записан в свидетельство "со слов матери", - написала Инна в своем Instagram.

В дополнение, Мирошниченко призналась, что процесс удочерения совсем не из легких, в частности, из-за бюрократии, которая отнимает много времени у пары. Именно поэтому они приняли решение, что сначала Инна станет опекуном девочки, а позже и Тимур. Если бы они поступили иначе, то знаменитости пришлось бы на три месяца отказаться от работы и посещать школу усыновителей.

"Звучит сложно, но все это было легче, чем Тимуру на три месяца отказаться от всех командировок ради школы усыновителей", - добавила женщина.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко обратилась к 3-летнему приемному сыну. Женщина посвятила мальчику трогательный пост в сети и рассказала о его миссии

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