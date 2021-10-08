Мегапопулярный певец поможет бороться с голодом в мире.

Канадский исполнитель Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd, присоединился к Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) в качестве посла доброй воли.

Об этом сообщили в пресс-службе ВПП.

"Мировая продовольственная программа ООН ежедневно выполняет неотложную и важную работу по изменению и спасению жизней, и я с энтузиазмом отношусь к решению проблемы голода в мире и помощи нуждающимся", - сказал певец на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 7 октября.

31-летний The Weeknd известен своей благотворительной деятельностью - совсем недавно он пожертвовал $1 миллион на помощь ВПП в Эфиопии.

Читайте такжеПевец The Weeknd шокировал фанатов своим лицомПо словам исполнительного директора ВПП Дэвид Бисли, "сострадание и стремление помочь голодающим", которые проявляет Тесфайе, действительно вдохновляют.

Он напомнил, что в мире 811 млн человек ежедневно ложатся спать голодными, а еще 270 млн сталкиваются с угрозой голодной смерти.

"Для нас большая честь, что он (The Weeknd - УНИАН) присоединился к нашей миссии. Он, несомненно, вдохновит следующее поколение гуманитарных работников бороться за то, чтобы ни один мужчина, женщина или ребенок не ложились спать голодными", - сказал по этому поводу глава ВПП в США Бэррон Сегар.

Напомним, вопреки сумасшедшей популярности The Weekend отрекся от номинаций на премию "Грэмми".

Автор: Станислав Кожемякин