Мини-шорты и 'космические' сапоги: Тейлор Свифт удивила нарядом на матче 'Чифс'

Наряд певицы стал главной темой обсуждения в соцсетях.

Поп-икона Тейлор Свифт снова доказала, что умеет сочетать гламур и спортивный стиль. В понедельник вечером она появилась на матче "Канзас-Сити Чифс" против "Тампа-Бэй Бакканирс", поддержать своего бойфренда Трэвиса Келси. Об этом информирует американский журнал HELLO.

Певица умело соединила атрибутику "Чифс" с элегантными деталями: черные шорты, бомбер с логотипом команды и высокие сапоги Christian Louboutin.

Свифт прибыла на стадион "Эрроухед" вместе с мамой Андреа и братом Остином. Ее появление вызвало фурор среди фанатов, которые были в восторге от стильного образа звезды.

Видео дня

Это уже второй публичный выход Свифт на игру "Чифс". Первый раз она посетила матч 7 октября, когда "Чифс" победили "Нью-Орлеан Сейнтс".

Несмотря на плотный график тура Eras Tour, Тейлор находит время, чтобы поддержать любимого. Во время концерта в Индианаполисе она даже сделала маникюр в цветах "Чифс" - красном и золотом.

Трэвис Келси также не пропускает концерты Тейлор и был замечен на ее выступлении в Индианаполисе.

Во время этого концерта Свифт изменила текст своего хита "Karma", спев: "Карма - это парень из Chiefs, который возвращается прямо домой ко мне".

Недавно Трэвис публично признался в своих чувствах к Тейлор в эпизоде подкаста New Heights.

Кто такая Тейлор Свифт

Американская певица, автор песен и актриса, известная своими автобиографическими текстами и многогранной музыкой. Она является одной из самых популярных и влиятельных поп-звезд современности, обладательницей многочисленных наград "Грэмми".

Напомним, Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых женщин-музыкантов.

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