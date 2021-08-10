Актер назвал обвинения фейком и заявил, что его пытаются оговорить.

Актер и преподаватель в университете театра и кино имени Карпенко Карого Владимир Талашко вновь отверг обвинения в домогательствах к студенткам.

В комментарии журналистке "Настоящего времени" Ирине Ромалийской актер заявил, что кто-то пытается его оговорить.

"Дозвонилась я Владимиру Талашко. Говорит, что все фейк, его пытаются оговорить, кто и зачем - не знает", - написала Ромалийская.

При этом, по ее словам, Талашко отвечая на вопрос о том, домогался ли он девушек сказал, что нет, но "в дальнейшем будет делать это при свидетелях".

"Меня впечатлил финал нашего разговора:

Талашко: Знаете, о покойнике говорят или ничего, или только хорошее, о женщинах говорят только хорошее. Поэтому ничего плохого про женщин, о которых говорят или которые говорят, я не скажу. Потому что все женщины целомудренные.

Я: Множество девушек сейчас говорят о том, что вы приглашали их домой. Причем, речь идет не о взрослых женщинах, а о тех, кто поступал в вуз. Говорят, что вы им предлагали раздеваться, целовали их, вопреки их желаниям.

Талашко: Я теперь, если буду это делать, то только со свидетелями.

Я: А вы делали это без свидетелей?

Талашко: Нет, я не делал это без свидетелей. А теперь, если буду это делать, то только буду это делать со свидетелями", - написала Ромалийская.

Напомним, ранее в комментарии ТСН Талашко заявил, что никогда не проявлял ни к студенткам, ни к абитуриенткам сексуальный интерес.

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Владимира Талашко обвинили в домогательствах

Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй, согласно которым 75-летний советский актер Владимир Талашко совершал неправомерные действия в адрес девушек в течение 20 лет. В посте указано, что Талашко приглашал девушек к себе домой. После нескольких бокалов алкоголя он устраивал девушкам фотосессии в стиле ню, а затем пытался заняться с ними сексом.

Также в домогательствах Владимира Талашко обвинила работница Министерства юстиции Юлия Кондратская.

Министерство культуры и информационной политики инициирует служебное расследование после жалоб в отношении Талашко после жалоб о домогательствах.

Автор: Александр Топчий