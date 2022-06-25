Певица написала, что очень скучает по своей жизни до 24 февраля.

Украинская артистка Настя Каменских получила волну критики из-за своей публикации в Instagram. Пользователи сети назвали ее лицемеркой из-за слов о том, что она скучает по довоенной жизни и скучает по Родине.

На днях Каменских выпустила композицию на английском языке Back Home, посвященную украинским переселенцам. Сейчас она сделала видео, где показала архивные кадры своей жизни до 24 февраля. Там ее встречи с друзьями, нежные моменты с мужем Потапом, гастроли и спортивные занятия.

"Мы все сейчас так сильно скучаем. По привычной жизни, по близким, по дому, работе и по стольким моментам, когда мы были так счастливы. Давайте вдохновим себя и друг друга такими же видео? Потому что это не просто то, по чему мы скучаем. Это то, за что нам следует бороться!", - написала Настя Каменских в своем блоге.

Однако не все фанаты разделили с артисткой ее эмоции. Нашлись и те, кто обвинили в лицемерии.

"Тю...так возвращайся. Такое лицемерие", "В Испании скучает? Пусть едет в Харьков и там скучает", "Извините, но как можно петь и танцевать, когда сидишь вот ночь в тревогах и обстреливают все, что видят...", "А что мешает вернуться? Люди живут, работают, помогают, у вас детей нет, вы себя и Лешу увезли в безопасное место", - написали пользователи.

Отметим, что сейчас Настя Каменских дает концерты по всему миру. Мероприятия направлены на то, чтобы рассказать мировому сообществу о войне в Украине и собрать средства для помощи беженцам, военным, медикам.

Напомним, писательница Карпа отказалась выступать на одном мероприятии с российским автором.

Вас также могут заинтересовать новости: