Ведущая "Орла и решки" заразилась коронавирусом

Мария Ивакова рассказала, что болезнь протекает в легкой форме.

33-летняя Мария Ивакова заявила, что ее тесты на COVID-19 оказались положительными. Звезда "Орла и решки" рассказала о симптомах заболевания.

Ведущая шоу "Орел и решка. Шоппинг" сама сообщила о болезни.

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"Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными", - заявила Ивакова.

Мария также рассказала, что болезнь протекает в легкой форме. Актриса озвучила симптомы.

"Температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", - поделилась телеведущая.