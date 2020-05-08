Ведущая "Орла и решки" заразилась коронавирусом
11:52, 08 мая 2020Звезды
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Мария Ивакова рассказала, что болезнь протекает в легкой форме.
Звезда "Орла и решки" рассказала о симптомах заболевания / Instagram Мария Ивакова
33-летняя Мария Ивакова заявила, что ее тесты на COVID-19 оказались положительными. Звезда "Орла и решки" рассказала о симптомах заболевания.
Ведущая шоу "Орел и решка. Шоппинг" сама сообщила о болезни.
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"Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными", - заявила Ивакова.
Мария также рассказала, что болезнь протекает в легкой форме. Актриса озвучила симптомы.
"Температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", - поделилась телеведущая.
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