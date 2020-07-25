Тарас Тополя анонсировал новый альбом группы "Антитела"

Фронтмен группы обещает, что новый альбом будет полон творческих экспериментов.

Фронтмен группы "Антитела" анонсировал выход нового альбома.

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"Мы уже чувствуем, что он (альбом - УНИАН) будет разноплановым по звучанию, как и предыдущий. Каждая песня будет иметь свой характер", - рассказал в интервью УНИАН Тарас Тополя.

Он добавил, что некоторые песни будут более тяжелыми по звучанию, некоторые более формата радио. В то же время альбом будет полон музыкальных экспериментов.

"Эти творческие эксперименты будут идти лейтмотивом через весь альбом, единственное, что будет неизменным, - это лирика и попытки каждой песней передать какую-то эмоцию, атмосферу, смысл", - поделился Тополя.

По его словам, "Антитела" планируют выпустить новый альбом уже в 2021-м году.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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