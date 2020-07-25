Тарас Тополя анонсировал новый альбом группы "Антитела"
Фронтмен группы "Антитела" анонсировал выход нового альбома.
Читайте такжеAlyosha и Тарас Тополя подтвердили, что в третий раз станут родителями (фото)
"Мы уже чувствуем, что он (альбом - УНИАН) будет разноплановым по звучанию, как и предыдущий. Каждая песня будет иметь свой характер", - рассказал в интервью УНИАН Тарас Тополя.
Он добавил, что некоторые песни будут более тяжелыми по звучанию, некоторые более формата радио. В то же время альбом будет полон музыкальных экспериментов.
"Эти творческие эксперименты будут идти лейтмотивом через весь альбом, единственное, что будет неизменным, - это лирика и попытки каждой песней передать какую-то эмоцию, атмосферу, смысл", - поделился Тополя.
По его словам, "Антитела" планируют выпустить новый альбом уже в 2021-м году.
Полный текст интервью читайте по ссылке.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram