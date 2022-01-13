Именинницу позабавил неожиданный подарок от Максима.

Участник романтического реалити "Холостячка" Макс Тарапата оригинально поздравил Злату Огневич с днем рождения. Звезду на видео поздравили 9 темнокожих парней спортивного телосложения с голым торсом.

Видеороликом звезда поделилась в Instagram.

В свой день рождения Огневич отправилась в жаркую Африку. Поэтому Тарапата придумал для нее колоритное поздравление. Звезду поздравляли 9 темнокожих обнаженных парней.

Читайте также"Я буду рядом": Макс Тарапата раскрыл правду об отношениях со Златой ОгневичВ руках спортсмены держали табличку с поздравлением и фотографией именинницы. В конце мужчины станцевали под песню певицы "Солодка кара".

"Красавица, Злата Огневич, Максим поздравляет тебя с днем рождения. Будь счастлива, бусинка", - сказали они.

В конце ролика один из мужчин поцеловал фотографию певицы.

Похоже, именинницу позабавил неожиданный подарок от Максима. Она шутливо подписала видео "Холостячка: перезапуск". А мужчин в кадре она взаимно назвала "бусинками".

Ранее Макс Тарапата опубликовал в инста-сториз фотографию с выступления певицы Златы Огневич.

Такой снимок он подписал довольно неоднозначно:"и чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом". Также он добавил сердечко и отметил звезду.

К слову, Макс и Злата вместе праздновали Новый год. Еще на проекте мужчина признавался ей в любви, а после ее расставания с Андреем Задворным - постоянно поддерживал.

На пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" Макс и Злата рассказали, что дружат и много времени проводят вместе. Но есть ли между ними роман - пока неизвестно. Впрочем, они оба периодически подогревают слухи.

Напомним, ранее Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки".

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