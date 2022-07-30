Сейчас звезда и ее наследник пребывают во Франции, где недавно встретились.

Певица Тина Кароль сейчас проводит время со своим единственным сыном Вениамином Огиром. Они встретились во Франции, ведь у мальчика сейчас закончился учебный год, и он может провести время где-то на отдыхе.

Тина, у которой довольно плотный график благотворительных концертов, все же находит время побыть со своим ребенком. Сейчас она выложила селфи, где они с Веней позируют в патриотических футболках. Наряды однотонные, с гербом Украины на груди. Кароль предпочла себе белую, а ее сын выбрал цвет хаки.

Напомним, недавно звезда похвасталась успеваемостью своего сына. В блоге она выложила фотографию документа, в котором указаны его оценки за экзамены. Там стоят только А и А+, что в переводе на украинскую систему оценивания означает 11 и 12.

Также УНИАН писал, что недавно Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым мило держалась за ручку.

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