Певица представила лирическую песню "Маки", которая была написала еще до полномасштабного вторжения.

Украинская певица Даша Суворова выпустила новую лирическую песню "Маки". Эта композиция стала первой в творческом багаже исполнительницы после 3-летнего перерыва.

Песня была записана еще до полномасштабного вторжения и, по словам певицы, трек раскрывает ее личную драму. Первоначальная версия песни была посвящена любви, которая стала музой для Даши после ее жизни в родном Бахмуте Донецкой области. Однако впоследствии песня приобрела несколько новых смыслов:

Это была моя личная потеря - текст я написала в трагическом, красивом мае. Сидела на балконе, на улице Городецкой, передо мной Киев был на ладони. А утром я получила страшное сообщение: "Больше нет...". Любовь и смерть всегда рядом.... Тебя больше нет... А я продолжаю писать тебе письма, своим донбасским дыханием, которые ты никогда не получишь... Возможно, когда-то в другой жизни... На улицах Берлина или Парижа, мы встретим друг друга и я тебе их буду читать... В другой жизни... Ты узнаешь меня... Я буду в черном пальто с маленьким букетом красных маков.

Суворова представила песню во вторую годовщину смерти ее бабушки. Исполнительница поделилась своей личной трагедией с читателями.

"Два года, как не стало моей бабушки. Парижским утром я спускалась по винтажной лестнице, мне позвонил папа и сказал: "Ее больше нет...". Артист на сцене и человек в жизни - это разное. Многие ее черты остались во мне. Я часто это осознаю. Моя бабушка Зинаида Яковлевна не хотела, чтобы я шла в искусство, считала, что это очень тяжелая и не всегда счастливая судьба для человека... Лично для меня она осталась во многом примером", - написала певица.

Напомним, Гайтана выпустила новый альбом после 7-летней паузы.

Вас также могут заинтересовать новости: