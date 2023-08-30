Она предала родную страну ради кровавых рублей.

Опальная певица Таисия Повалий на днях выступила на двух концертах в Уфе и Кемерово, где исполнила российские патриотические песни. После этого предательница пообщалась с журналистами и заявила, что "у России великое будущее".

В комментарии росСМИ она сказала, что сейчас нужно исполнять патриотические песни и быть сплоченными, особенно когда на россиян хотят якобы посягнуть.

"В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплочённее, быть патриотически настроены, должны созидать, быть вместе. Я думаю именно такие песни растят ту молодежь, которую нельзя будет потом вот так вот подкупить", - выдала путинистка.

Также она облила грязью Украину. Ее даже не остановило то, что российские захватчики в начале полномасштабного вторжения держали Киевскую область, где она родилась и выросла, в оккупации, насиловали женщин и детей, убивали мирных граждан.

"Когда был переворот в Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России великое. И наша молодежь – она могучая, она мудрая", - заявила Повалий.

Позиция Таисии Повалий по войне в Украине

Повалий с первых дней вторжения поддерживает преступный режим Кремля. Более того, она часто выступает на концертах в стране-агрессора, где поет украинские песни.

Однако, как ранее сообщали росСМИ, особых заработков у предательницы в РФ нет, поэтому она вынуждена скитаться по съемным квартирам вместе с мужем и мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: