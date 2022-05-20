Вениамин пришел на занятия в вышиванке.

Именитая украинская артистка Тина Кароль поделилась историей, когда ее сын нарушил правила школы в Британии. 13-летний Вениамин в день украинской вышиванки 19 мая пришел на занятия в традиционном наряде. Об этом певица рассказала во время телемарафона UAРазом.

"Он нарушил дресс-код и пошел в школу не в рубашке, а в вышиванке. Вот такой у меня казак", - рассказала Тина Кароль.

Сама певица также поддерживает традицию и носит фолк-стиль не только по праздникам.

"Я в день вышиванки решила выступать в вышиванке. Дома в Киеве их штук 10 у меня есть. А самая любимая та, которую мама подарила", - поделилась артистка.

Отметим, сын певицы учится в Лондоне. Сейчас Кароль также пребывает за границей, занимаясь волонтерством, чтобы помочь родной стране. Недавно она посещала Японию, где рассказывала властям и общественности о преступной войне РФ в Украине. Сейчас Кароль пребывает во Франции на Каннском кинофестивале.

Напомним, Тина Кароль назвала кошку в честь оружия, которым убивают оккупантов.

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