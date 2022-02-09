"В марте увидимся", – отметила певица в подписи к новым снимкам.

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась парой снимков, на одном из которых предстала в достаточно откровенном постельном образе.

Фото она опубликовала в своем Instagram со своеобразным обращением к подписчикам:

"Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваша Ти".

Один из снимков – селфи перед зеркалом. На нем Тина позирует в черных пижамных шортиках и майке без белья с распущенными волосами.

"Люблю", "Ждем встречи с тобой", "До встречи. Очень жду ваших глаз. И спасибо, что делитесь лайф постами", "Наша любимая Ти", "Я так обожаю такие посты от вас. Моя безумная любовь", "Такие классные фотки", "Очень нравится вторая фотография. Она вроде такая обычная... но очень цепляет", – отреагировали поклонники певицы.

Читайте также"А что это блестит?": Никитюк в "золоте" ослепила сеть яркими фото из ТаиландаРанее сообщалось, как Тина Кароль ошеломила фанатов "живыми" фото из Лондона.

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