Лобода показала, как изменилась ее фигура за время карантина (фото)

Певица считает, что самоизоляция пошла ей на пользу.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась стройной фигурой в нижнем белье.

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На серии снимков, опубликованных в Instagram Лобода позирует в ванной комнате, стоя в черном спортивном нижнем белье и банном халате. Фотографировала певицу ее дочь Ева.

"Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?", - написала Лобода.

Своим поклонникам певица предложила выбрать, какое фото им больше нравится.

"Хорошие фото, и Мама и доченька"; "Всем бы такую пользу на самоизоляции"; "Света, классная фигура"; "А Ева очень даже классно сфоткала"; "ножки шикарні", - писали подписчики Лободы под постом.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала новые фото, ошарашив поклонников стройной фигурой и растяжкой.