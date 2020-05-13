Лобода показала, как изменилась ее фигура за время карантина (фото)
06:10, 13 мая 2020Звезды
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Певица считает, что самоизоляция пошла ей на пользу.
Лобода похвасталась стройной фигурой / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась стройной фигурой в нижнем белье.
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На серии снимков, опубликованных в Instagram Лобода позирует в ванной комнате, стоя в черном спортивном нижнем белье и банном халате. Фотографировала певицу ее дочь Ева.
"Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?", - написала Лобода.
Своим поклонникам певица предложила выбрать, какое фото им больше нравится.
"Хорошие фото, и Мама и доченька"; "Всем бы такую пользу на самоизоляции"; "Света, классная фигура"; "А Ева очень даже классно сфоткала"; "ножки шикарні", - писали подписчики Лободы под постом.
фото instagram.com/lobodaofficial
Напомним, ранее Светлана Лобода показала новые фото, ошарашив поклонников стройной фигурой и растяжкой.
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