"Love": Светлана Лобода разбила сердце фанатам новым фото

Фанаты пришли в восторг от образа Лободы.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram очень яркую фотографию. Звезда позировала на фоне нежных цветов.

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Лобода предстала в черной кожаной куртке и темных очках. Стоит отметить, что описание к фото звезда написала кратко: "Love". Несмотря на лаконичность снимка, фанаты пришли в восторг от него.

"Шикарная, как всегда", "О Господи, нереальная", "Моя любимка", "Ну красотка же", "Вам невероятно идёт этот образ! Красотка, Лободушка", - написали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода свела с ума фанатов торчащими сосками.

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