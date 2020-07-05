"Love": Светлана Лобода разбила сердце фанатам новым фото
17:07, 05 июля 2020Звезды
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Фанаты пришли в восторг от образа Лободы.
Лобода показала фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram очень яркую фотографию. Звезда позировала на фоне нежных цветов.
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Лобода предстала в черной кожаной куртке и темных очках. Стоит отметить, что описание к фото звезда написала кратко: "Love". Несмотря на лаконичность снимка, фанаты пришли в восторг от него.
"Шикарная, как всегда", "О Господи, нереальная", "Моя любимка", "Ну красотка же", "Вам невероятно идёт этот образ! Красотка, Лободушка", - написали фолловеры.
Лобода сделала фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода свела с ума фанатов торчащими сосками.
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