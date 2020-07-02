Суперзвезда Лобода свела с ума фанатов торчащими сосками (фото)

Светлана Лобода опубликовала новое фото.

Известная певица, суперзвезда Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в топике и штанах.

Читайте также"Love is": Светлана Лобода поразила фанатов фото с корзинами роз

На снимке отчетливо видно, что Лобода надела топик на голую грудь и ее соски стали просвечиваться. Также певица надела черные модные штаны, жакет и очки. А дополнила образ кожаной сумкой из крокодила.

"Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их - требуется красота души", - написала Лобода.

Фолловерам понравился образ Светлана. Но и нашлись те, кто решил пошутить над торчащими сосками певицы.

"Но для того, чтобы удержать их нужны соски", "Когда душа держит рядом с собой миллионы людей, это многое объясняет", "Это теперь такая мода пошла: соски торчат", "Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала свой образ из начала карьеры.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram