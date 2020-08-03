Хайди Клум трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы (фото)
19:34, 03 августа 2020Звезды
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Том Каулитц на 17 лет младше своей супруги.
Том Каулитц и Хайди Клум женаты уже год / фото instagram.com/heidiklum
Немецкая супермодель Хайди Клум сегодня отмечает первую годовщину свадьбы с Томом Каулитцем.
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Звезда поздравила своего молодого супруга, опубликовав совместное свадебное фото.
"Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня я праздную нашу любовь с тобой. День свадьбы, без сомнения, один из самых красивых дней. Любовь тонет и теряет все противоречия в жизни", - написала Хайди Клум.
Напомним, Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились 3 августа 2019 года. Музыкант младше своей избранницы на 17 лет.
Супермодель ведет активную жизнь в сети и не стесняется постить интимные снимки.
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