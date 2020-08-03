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Хайди Клум трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы (фото)

19:34, 03 августа 2020
Звезды
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Том Каулитц и Хайди Клум женаты уже год / фото instagram.com/heidiklum

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Звезда поздравила своего молодого супруга, опубликовав совместное свадебное фото.

"Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня я праздную нашу любовь с тобой. День свадьбы, без сомнения, один из самых красивых дней. Любовь тонет и теряет все противоречия в жизни", - написала Хайди Клум.

Напомним, Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились 3 августа 2019 года. Музыкант младше своей избранницы на 17 лет.

Супермодель ведет активную жизнь в сети и не стесняется постить интимные снимки.

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Теги: #фото#свадьба