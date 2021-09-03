Модель снялась в соблазнительном черном купальнике.

Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски после длительного перерыва появилась в Instagram.

Она опубликовала новую подборку фото в своем профиле.

"Команда мечты. Я вас всех люблю!" – подписала модель снимки.

На одном из фото она позирует в откровенном черном купальнике.

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Автор: Катерина Шварц