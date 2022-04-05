Певица отметила, что пока мир только на словах призывает к миру, российские оккупанты насилуют детей и женщин и продолжают убивать украинцев.

Украинская певица Джамала, одержавшая победу на Евровидении 2016 года, рассказала жуткие подробности преступлений оккупантов. Резню в Буче, отметила артистка, мы не простим никогда.

На своей странице в Instagram она показала, какой "русский мир" принесли с собой в украинские города оккупанты. Певица, как и все жители Украины, шокирована зверством россиян.

"Эту кровавую резню мирного населения в Буче мы не простим никогда. Русские солдаты связывали людям руки и стреляли в затылок. Более 340 сломанных жизней... Страшное зверство нелюдей, которое просто не укладывается в голове", - написала Джамала.

Также она написала, что у Украины нет времени, ведь ее уже уничтожают. Певица выложила щемящее видео с жуткими кадрами из разрушенных городов Украины.

"Пока мир пытается подобрать правильные слова невинные люди гибнут в страшных муках. Каждая минута проволочек сейчас стоит чьей-то жизни. Пока мир говорит, а не действует, действуют русские палачи. Насилуют 10-летних девушек, развлекаются пытками мирных людей в подвалах и расстрелами всех вокруг...стариков, женщин, детей. Каждый освобожденный от оккупантов город - огромная братская могила. Только в Буче умерло около 400 человек", - написала звезда.

Джамала рассказала об украинских девушках, пострадавших от оккупантов. Певица отметила, что времени на философствование у нас уже нет, ведь геноцид украинцев уже происходит.

"Пока звучат пустые призывы к миру, в больницы завозят девушек-подростков без зубов, которых неделями насиловали. Они теперь боятся всех и неизвестно, когда им станет лучше (если вообще когда - то станет)", - отметила Джамала.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Маша Ефросинина жестко унизила Баскова за ложь о войне в Украине.

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