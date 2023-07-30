Она пообщалась с людьми, которые живут под постоянными обстрелами.

Блогер Рамина Эсхакзай побывала в Донецкой области. Она посетила Авдеевку, которую нещадно бомбят оккупанты. По словам журналистки, там ей было страшно.

Кроме этого, Рамина пообщалась с людьми, которые продолжают жить в городе. По словам блогера, в Авдеевке люди думают, что жители других городов Украины якобы уже и не знают, что такое война. Впрочем, она попыталась доказать местным обратное.

"Это Авдеевка. Здесь живет около 2000 человек. Здесь страшно. Здесь думают, что мы не знаем, что такое война. Когда я сказала, что приехала из Киева, люди удивлялись... Я рассказала о том, как россияне кошмарят столицу дронами и ракетами. Что никто не забыл о войне и мы готовы помочь каждому украинцу. Такая вот реальность", - написала журналистка.

Видео дня

Также Рамина показала, как сейчас выглядит Авдеевка. Она увидела, во что оккупанты превратили город. Немало разрушений, пожаров и человеческого горя - россияне почти уничтожили все, что было в Авдеевке.

Ради безопасности Рамина находилась в городе в каске и бронежилете. На некоторых кадрах можно увидеть жителей Авдеевки. Они пытаются выживать в непростых условиях. Люди, как заметно на фото, сидят прямо рядом с разрушенными домами, ведь найти место, где есть что-то уцелевшее, почти невозможно.

Реакция сети

Пользователи были поражены кадрами из Авдеевки. Они пишут, что им очень больно видеть, сколько несчастья принесли оккупанты в Украину. Также комментаторы отметили:

"Людям, которые получают мало информации, нужно говорить, что никто их не забыл"

"Мой родной город... 1 июля 2014 года вышла с маленьким чемоданом из дома, но часть сердца навсегда там"

"Слезы на глазах от фото. Столько боли"

Напомним, Рамина уже не впервые бывает в Донецкой области. Недавно блогерша была под Бахмутом. Там она посетила позиции Третьей отдельной штурмовой бригады и едва не попала под обстрел.

Вас также могут заинтересовать новости: