На ее лице неброский макияж, певица выглядит уставшей.

В последнее время и Алла Пугачева, и ее звездный супруг Максим Галкин очень активны в сети. То они покажут семейное фото, то удивят снимком Примадонны без макияжа, а то похвастаются кадрами со своими детьми Лизой и Гарри.

Читайте также"Идеальная": Алла Пугачева показала лицо без макияжа

В этот раз Галкин на своей странице в Instagram показал фотографию жены с сыном Гарри.

"Алла и Гарри", - подписал он фотографию, сопроводив пост восхищенным смайлом.

В кадре Пугачева предстала с распущенными кудрявыми волосами, в берете с вуалью, кожаных брюках, клетчатой рубашке. На ее лице неброский макияж, певица выглядит уставшей.

Это фото Аллы Борисовны вызвало споры в сети: одни считают, что артистка переборщила с похудением и "пластикой", другие осыпали ее комплиментами.

Пугачева: самые громкие скандалы вокруг певицы

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид — результат работы пластических хирургов.

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях Примадонны.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко