Оказалось, Примадонна могла легко устранять своих конкуренток.

Российская певица Алла Пугачева не терпела конкуренции и всегда пыталась устранять своих противниц. Десятилетиями все обсуждали вражду Примадонны с Софией Ротару. Однако оказалось, что певица "точила зуб" еще на одну певицу - российскую артистку Валерию.

Об этом рассказал ее муж, продюсер и путинист Иосиф Пригожин. Он пожаловался, что Пугачева уничтожала карьеру своей конкурентки.

И если ранее Пригожин не говорил о Примадонне ничего плохого, то теперь, когда она вместе со своим мужем Максимом Галкиным уехала из РФ, он осмелился критиковать певицу. По словам продюсера, Примадонна даже ставила ультиматумы директору российского "Первого канала".

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"Я знаю точно, когда Алла Борисовна приходила на "Фабрику звезд", то ставила ультиматум Константину Эрнсту, чтобы Валерии не было в той или иной программе. Вот ей так хотелось. Она пусть на меня не обижается, сама же это подтвердит. Ей что бояться-то?", - заявил Пригожин в интервью RTVI.

По словам продюсера, раньше Пугачева пользовалась властью. У нее было много возможностей, из-за чего она стала "диктатором", как утверждает путинист.

"Мы не были избалованы так, в том числе властью и возможностями теми, которыми пользовалась Алла Борисовна. У нее все-таки больше авторитета, больше влияния. И если говорить объективно, она была в хорошем смысле, как я это вижу, диктатором в индустрии шоу-бизнеса", - признал муж Валерии.

Также он не забыл "выслужиться" перед Кремлем. Пригожин высказался о том, что Пугачева уехала из РФ. Он заявил, что понимает желание певицы уехать и сопровождать Галкина. Однако заявления комика и его высказывания против полномасштабной войны в Украине он простить не может. Впрочем, едва ли это волнует саму Пугачеву.

Напомним, ранее Галкин показал настоящую Пугачеву на новом фото. Поклонники пришли в восторг.

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