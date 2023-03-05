Поклонники пришли в восторг и засыпали их комплиментами.

Российский комик, признанный на родине "иноагентом", Максим Галкин сходил на ужин в Израиле вместе со своей супругой Аллой Пугачевой.

На фото, опубликованном в Instagram, они сидят в ресторане. Вероятно, они были в компании других людей, так как на снимке заметно, что Примадонна кому-то улыбается. А вот Галкин в этот момент смотреля прямо в камеру.

"С первым воскресеньем весны, любимая!" - подписал фото Максим.

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Как отреагировала сеть

"С первым воскресеньем весны! Мира, добра, солнца! Любим"

"Максим, открой тайну: где для Аллочки молодильные яблочки покупаешь?"

"Лапушки, со светлым днём, спасибо за традицию"

"Мне нравится, что он выбрал фото, где он получился плохо, а она - хорошо. Так любимые и поступают"

"Пусть у вас будет много-много совместных вёсен и прочих сезонов! И никакой зимы в душе! Спасибо вам и Алле Борисовне за гражданскую позицию и творчество"

Галкин и Пугачева переехали в Израиль

В начале полномасштабного российского вторжения они уехали из страны-агрессора и открыто осудили войну в Украине. Галкин на своих концертах неоднократно высмеивал преступный режим Кремля и кричал "Слава Украине". Более того, он носит талисман, который ему подарила украинка.

Известно, что Пугачева уже получила израильский паспорт. Возвращаться на родину они пока не планируют.

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