Она уехала из США на неопределенный срок.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, о которой мало что слышно последнее время, объявилась в информационном поле. Она анонсировала встречу во Львове, которая состоится 24 июля.

Она расскажет присутствующим о манерах во время войны. По ее словам, доброта - наше оружие.

"Этикет - это любовь к тем, кто рядом, и уважение к себе. Если вы умеете считаться с чувствами ближнего и уважать себя – у вас хорошие манеры. Я подготовила специальную лекцию по этикету о том, как преодолеть эти времена испытаний", - написала Фреймут в своем блоге.

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Она добавила, что получить билет на лекцию можно только после доната в размере 700 гривень.

"Минимальная стоимость – 700 гривен, но если сможете больше, будет отлично", - добавила Фреймут.

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Ольга Фреймут уехала с младшими детьми в США, где последние годы живет и учится ее старшая дочь Злата Митчелл. Девушка недавно сказала, что не планирует возвращаться в Украину, однако не против, чтобы ее будущие дети часть времени провели на ее родине.

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