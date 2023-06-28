Злате Митчелл 17 лет, она нередко делится откровенными фото, однако не рассказывает о своей жизни.

Старшая дочь ведущей Оли Фреймут впервые рассказала, чем занимается в США. 17-летняя Злата Митчелл учится и уже работает.

Так, в Stories дочь Фреймут отметила, что она путешествует, танцует, преподает и занимается наполнением своего портфолио. Девушка занимается хореографией и планирует работать над созданием фильмов.

Кроме этого, Злата рассказала, в какой стране она хотела бы жить. Оказалось, что дочь Фреймут раньше жила на две страны, а сейчас - на три. Также у нее есть планы, в которые входит Украина.

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"Хочу, чтобы мои дети тоже какую-то часть детства провели в Украине. Но, в целом, я всегда хотела быть в Калифорнии... Та карьера, которую я выбираю, заставит меня жить по всему миру. И для меня это ок, я всю жизнь путешествую", - рассказала дочь Фреймут.

Что известно о старшей дочери Оли Фреймут

Ведущая родила Злату от коренного британца Нила Митчелла. Ребенок появился на свет в Лондоне. Девушка росла в Британии, однако часто бывала в Украине.

В последнее время сеть бурно обсуждает дочь Фреймут из-за откровенных фото, которые она публикует в Instagram. "Недетские" снимки вызывают споры между комментаторами, ведь поведение девочки не всегда похоже на поведение настоящей леди, образ которой активно продвигала Фреймут.

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