Ее рассекретила фотограф, которая делала для нее съемку.

Украинская певица Надежда Мейхер последнее время редко выходит на связь с поклонниками. Она изредка показывает в своих соцсетях ужасы войны в Украине, хотя в начале полномасштабного российского вторжения осудила преступный режим Кремля.

Чаще всего певица и актриса делится личными фотографиями и рекламирует свой магазин одежды для женщин.

Недавно она устроила фотосессию, на которой позировала в новых вещах своего бренда. Как рассказала позже фотограф Мейхер, съемка проходила в Венеции. Сколько времени там находится знаменитость - неизвестно.

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Известно, что Надежда - супруга российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Они официально вступили в брак в 2014 году. В сети распространялась информация, что в 2016 году он переехал к певице в Киев. Где сейчас он находится и продолжает ли развивать бизнес в РФ - неизвестно. Мейхер никак не комментирует его позицию по войне в Украине.

Отметим, последний пост Мейхер о войне в Украине датирован 4 апреля. С тех пор она ничего не говорила.

Напомним, ранее блогер Беспалов говорил о том, что Мейхер с концами уехала из Украины. Он отметил, что певица живет по соседству с Олегом Винником в Германии.

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