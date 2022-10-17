Поклонники уже начали поговаривать о том, что пара якобы рассталась.

Немного меньше месяца прошло с тех пор, как Анна Тричнер и блогер Александр Волошин сыграли свадьбу. За это время поклонники уже успели их "развести", поскольку пара перестала появляться вместе в stories. Но сейчас блогерша и звезда сериала "Школа" показала совместное фото со своим законным мужем и пожаловалась на то, чего боялась больше всего.

"Наибольший страх в моей жизни сбылся - я потеряла кольцо. В детстве, когда смотрела такие фильмы, где теряли обручальные кольца, я всегда думала: "Никогда в жизни не потеряю его. Это так ужасно, как так можно?" И вот не прошел даже месяц, а кольца уже нет", - сообщила своим подписчикам Анна Тринчер.

Видео дня

Александр Волошин рассказал, что Аня перестала носить кольцо уже на четвертый день после бракосочетания.

Свадьба Анны Тринчер

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер и блогер Александр Волошин сообщили о том, что собираются пожениться еще осенью 2021 года. Тогда Саша сделал очень романтичное предложение, устроив байкерскую тусовку. Кольцо ему спустили на дроне.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину пара долго откладывала свое бракосочетание. В итоге они поженились 25 сентября. Свадьба прошла очень скромно по блогерским меркам.

Напомним, названы топ-5 украинских музыкальных новинок, которые точно должны быть у вас в плейлисте. Среди них есть и новая песня Анны Тринчер.

Вас также могут заинтересовать новости: