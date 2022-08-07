Музыкант написал новое стихотворение, в котором призвал украинцев сплотиться.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал фото из окопа. Также музыкант обратился к украинцам - он написал новое стихотворение, в котором призвал граждан нашей страны сплотиться.

Новое стихотворение Хлывнюк выложил на своей странице в Instagram

На фото музыкант показал, как он защищает нашу страну. Хлывнюк позировал в окопе, в котором он едва умещается. А в Stories певец поделился новым стихотворением, которое он посвятил тем, кто не спит под "прилетами".

Хлывнюк отметил, что украинцы не должны "плакать и убиваться". Однако если жители нашей страны не сплотятся, то нас может "поглотить плесень".

"Прошу, прийміть реальність цю. Справу ми маєм з гадами. Не толеруйте зрадників. Або готуйте з*дниці", - написал Хлывнюк.

Напомним, ранее музыкант рассказал о пребывании на фронте и отметил, что ему и другим военным теплее спать в окопах, когда ощущается поддержка со стороны мирного населения.

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