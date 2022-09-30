Родители Любавы Грешновой первые месяцы войны находились в одном из самых опасных районов Харькова.

Украинская актриса Любава Грешнова рассказала, что первые месяцы войны ее родные находились в Харькове и жили в бомбоубежищах. Ведь тогда в этом городе был настоящий ад.

"Я сама из Салтовки, поэтому мои родители в первые дни полномасштабного вторжения были именно там. Там был самый страшный ад. До сегодняшнего дня это один из самых опасных районов Харькова, ведь его обстреливают круглосуточно. Сейчас немного меньше, ведь идет освобождение Харьковской области. Но все равно очень страшно", - сказала Грешнова в интервью УНИАН.

Она добавила, что еще зимой у ее мамы случился инфаркт, потом она заболела на коронавирус, а дальше - вообще война. Поэтому женщина должна была бы не вставать с постели, но была вынуждена жить в бомбоубежище.

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"Однако через месяц войны моим родственникам таки удалось уехать из Харькова, и сейчас моя мама более-менее пришла в себя. Кстати, в первые дни войны они могли бы быть на нашей даче, в области, которая уже тогда была оккупирована. Думаю, если бы так случилось, то я полгода их бы точно не слышала, и сошла бы с ума", - добавила актриса.

Также Грешнова поделилась, что у нее есть дача на Харьковщине. Во время войны там остались очень близкие ей люди. Конечно, она поддерживала с ними связь, однако не так часто, как хотелось бы.

"У нас был такой себе семейный чат из тех, кто был на связи, и мы ждали. Они звонили где-то раз в две недели, буквально на 10 секунд. Конечно, из-за того, что у меня много друзей, которые были в оккупации в Буче и Гостомеле, я знала, как этот процесс проходит и понимала, что человек не может ничего сказать. Человек в оккупации не может сказать правду, потому что сразу придут и, в лучшем случае, заберут этот телефон и взять его уже не будет где, или вообще расстреляют. Поэтому все были очень осторожны", - подытожила Грешнова.

Позиция Любавы Грешновой по войне в Украине

Украинская актриса долгое время работала в России, однако уже 24 февраля выразила безоговорочную поддержку родной стране. В начале войны она оказалась в Польше, где всячески помогала беженцам и воинам ВСУ.

Грешнова признается, что пока не хочет иметь ничего общего с россиянами, поэтому вопрос карьеры в России она закрыла для себя навсегда и удалила бывших коллег из всех соцсетей.

Напомним, ранее звезда украинских сериалов Грешнова ответила, почему работала в России.

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