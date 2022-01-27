Артист не вкладывал в ее исполнение политический или военный подтекст.

Украинский шоумен Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка) объяснил исполнение песни "Батько наш Бандера" на сцене "Дизель шоу" ее популярностью.

Об этом Данилко заявил Telegram-каналу Страна.

"Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того", – сказал Данилко.

Читайте такжеВедущий "ЖВЛ" Богдан Юсипчук впервые показал свою девушкуАртист не вкладывал в ее исполнение политический или военный подтекст.

"Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдане и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят выдумывать и обостряют ситуацию. Поскольку сейчас нет информационного повода и люди любят негатив", – добавил Данилко.

Он уточнил, что занимается только "поднятием настроения в это трудное время", когда люди "спиваются, не знают, что дальше делать".

Данилко подчеркнул, что песня в зале не вызвала никакого скандала.

Что предшествовало

27 января в сети появилось видео с новогодних съемок концерта "Дизель шоу", на котором Верка Сердючка, обняв свою поклонницу, исполнила на сцене патриотический хит "Батько наш Бандера". Данилко помогли бэк-вокалисты, а зрители поддержали его аплодисментами.

"Батько наш Бандера" стала хитом в TikTok осенью 2021 года – после того, как компания подростков из Львова перепела песню, а их видео попало в эфир российских пропагандистов.

Тогда подконтрольные Кремлю СМИ заявляли, что школьники таким образом "затравили" учительницу, в то же время сами же герои съемок это опровергли, добавив, что именно педагог их и вдохновила.

Впоследствии пользователи начали массово записывать короткие ролики в TikTok с песней о Степане Бандере, к акции присоединились даже политики, благодаря чему "Батько наш Бандера" появилась в рейтинге наиболее популярных запросов в YouTube. Ею в сети интересовались и россияне.

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