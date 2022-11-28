Телеведущая сообщила, что она поддерживает контакт с экс-возлюбленным.

Телеведущая Соломия Витвицкая рассказала, что сейчас она поддерживает контакт со своим бывшим мужем Владом Кочатковим. Пара сообщила о расставании в феврале 2021 года. Вместе они были 8 лет. Сейчас в интервью KP звезда ТСН заявила, что старается помогать экс-возлюбленному:

"Да, мы держим связь. Постоянно общаемся. Все у него хорошо. Если ему что-то нужно, тоже пытаюсь помочь".

Она подчеркнула, что с Кочатковым они расстались на дружеской ноте, поэтому точно больше никогда не будут вместе:

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"Нет, это не наша история. Мы лучше дружим, чем были супругами, поэтому у нас просто хорошие дружеские отношения".

Также Витвицкая неоднократно помогала и своему брату-военнослужащему. Его зовут Северин. Он служит вместе со своей женой.

"Он и его жена Эмма - военнослужащие. Стараемся постоянно быть на связи. Я всегда стараюсь чем-то помочь. Военных надо утеплять, так что недавно передавала от американского фонда Liberty Ukraine брату и сослуживцам термобелье, сухпайки. Люди из-за границы, несмотря то, что могли бы себе спокойно жить и ни о чем не переживать, все равно собирают средства, закупают какие-то очень важные, нужные вещи, передают нашим на передовую. Так что связь держим и помогаем чем только можем", - рассказала телеведущая.

Напомним, Соломия Витвицкая прокомментировала развод с мужем.

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