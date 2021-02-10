По словам Витвицкой, со времени, как она не живет вместе с мужем, прошло уже более полугода.

9 февраля СМИ облетела новость, что звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая разводится с мужем.Читайте такжеЭкс-супруга рэпера Сереги проиграла суд в борьбе за детей

Телеведущая рассказала, когда cупруги решили разойтись. Об этом сообщает ТСН.uа.

По словам Витвицкой, со времени, как пара не живет вместе, прошло уже более полугода.

"Это не свежее решение, я переехала еще в сентябре. Влад помогал перевозить вещи. Развод получили в конце декабря", - призналась Соломия.

Она рассказала, что они более года пытались спасти брак и ходили к психологу.

Ведущая поделилась, что Новый год встречала "уже свободной женщиной".

Отношения Витвицкой с мужем: что известно

Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков поженились 15 ноября 2013 года.

Пара познакомилась на квесте в Мамаевой слободе. Тогда Влад не знал, что Соломия работает ведущей.

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Автор: Ольга Робейко