Леся не смогла пройти мимо беды своего коллеги.

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, что после смерти мамы Андрея Беднякова она не находила себе места и пыталась его поддержать.

Этим звезда поделилась в интервью "Слава+".

Длинноногая телезвезда рассказала, что с Андреем Бедняковым и его женой Настей Короткой Никитюк общалась постоянно, поэтому одной из первых узнала о трагической утрате в семье своего коллеги. В этот момент Бедняков по работе был за границей.

"Андрей был за границей, уехал снимать программу. Он очень переживал за семью. Одно дело, когда мы хотя бы здесь, на месте, на расстоянии 200-300 километров, а когда человек где-то за океаном – это очень страшно", - поделилась Леся Никитюк.

Звезда рассказала, что молилась за то, чтобы семья телеведущего Андрея Беднякова смогла выбраться из города, однако его мама умерла под взрывами. Узнав об этом, Леся несколько часов пыталась подобрать правильные слова.

"Я знала, что его мама в непростом состоянии… Было тяжело даже написать. Потому что тяжело подбирать слова. Буквально через несколько часов я нашла правильные слова, насколько это возможно", - резюмировала Никитюк.

Напомним, Андрей Бедняков рассказом о родных из Мариуполя довел до слез ведущих 1+1. Телеведущий добавил, что очень надеется на деблокаду Мариуполя. Он хочет вернуться к себе домой и помочь всем тем, кто пострадал от захватчиков.

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