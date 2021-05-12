Екатерина Павленко рассказала, что ей пишут российские поклонники.

Солистка украинской группы Go_А Екатерина Павленко призналась, что любит и ценит своих слушателей из России.

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Об этом сообщает DW Ukrainian.

По ее словам, фанаты из Сибири часто пишут ей приятные слова. Поэтому она их ценит так же как и украинских слушателей. При этом группа не планирует выступать в России, дабы их репутация оставалась чистой.

"Аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне, который вообще не понимает, что там происходит", – сказала Павленко.

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Автор: Диана Могилевич