Алексей Суханов рассказал, что его связывает с певицей.

Украинский телеведущий Алексей Суханов побывал на концерте Оли Поляковой "Королева ночи". Там его "поймала" телеведущая Катя Осадчая и расспросила звезду об отношениях с Поляковой.

На вопрос Осадчей, что связывает их, Суханов ответил: "Любовь к музыке". Затем он сказал, что пошутил. При этом ему нравится песня "Шлепки".

"Смысла нет, зато сколько настроения", - сказал телеведущий.

Читайте также"Бомба": Настю Каменских в новом образе перепутали с Ким КардашьянОтметим, на концерт Оли Поляковой пришли много звезд - Андрей Данилко, Алина Гросу, Дзидзьо и другие. Кроме того, с Дзидзьо Полякова исполнила песню на украинском языке, которую зрители смогут услышать в фильме "Зірки за обміном".

Напомним, ранее создатели семейной комедии "Звезды по обмену" представили официальный трейлер, в котором много звезд, шуток и новогодне-рождественского настроения.

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Автор: Диана Могилевич