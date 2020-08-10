"Начинаю влюбляться": Славу Каминскую заподозрили в романе с Дикусаром

Партнером певицы стал Дмитрий Дикусар.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram видео, на котором позирует с партнером по "Танцам со звездами" Дмитрием Дикусаром.

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Девушка предстала в кашемировом платье с глубоким декольте, а Дмитрий - в черной рубашке. Также на голове у Славы была шляпа, которую ее партнер кусал.

"Начинаю влюбляться... В танцы. Какой первый танец ждёте от нашей пары?", - написала певица.

Фанаты пришли в восторг от такого чувственного фото и заподозрили пару в романе. Некоторые подписчики предположили, что после проекта будет свадьба.

Ранее Слава Каминская показала, как целуется с экс-супругом. Пара осталась в хороших отношениях ради детей.

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