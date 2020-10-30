Знаменитости тайно поженились в кругу близких.

Американская актриса и звезда фильмов Marvel и комик Колин Джост обруичлись в мае 2019-го года. Из-за коронавирусной эпидемии пара долго откладывала свою свадьбу.

О свадьбе знаменитостей стало известно из Инастаграм-аккаунта Meals on Wheels America. Роман двух звезд длится уже три года. Актриса не раз заявляла, что Колин - любовь всей её жизни. Пару не раз видели вместе на разных церемониях.

Из-за пандемии COVID-19 пара решила отложить свадьбу, так как Колин и Скарлет переживали за здоровье своих пожилых родственников.

В прошлые выходные они все же заключили брак на интимной церемонии. На торжество были приглашены только самые близкие люди пары. На свадьбе были соблюдены все необходимые санитарные нормы и меры безопасности в период пандемии.

Для Йоханссон это уже третий брак. Ранее она была в браке с Райаном Рейнольдсом (2008-2010) и Роменом Дориаком (2014-2017). Во втором браке у неё родилась дочь Роза.

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Автор: Екатерина Пулатова