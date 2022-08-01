Лоран, следуя темам кремлевских методичек, пишет, что трагедия в Буче - постановка.

Светская дива, звезда ток-шоу, коллаборантка - блогер Алена Лоран не скрывала, что живет за счет своего любовника, и увешала Киев билбордами со "спасибушечками" за меховые пальто, авто, деньги.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, после Евромайдана брюнетка занялась черной магией. За деньги она отвечала на вопросы, которые волнуют ее подписчиков и консультировала их о магическом влиянии.

Своими магическими талантами она пыталась отмазать новоиспеченного мужа от суда в декабре 2020 года, преследовала следователей и запугивала правоохранителей черной магией.

Теперь скандальная брюнетка решила напомнить о себе другим способом - предательством Родины. Блогер завела Telegram-аккаунт, где поменяла направление своего блога с гадания и магии на распространение российской пропаганды и фейков.

Лоран, следуя темам кремлевских методичек, пишет, что трагедия в Буче - постановка, а Украина сама себя бомбит. А еще она переехала в РФ и написала, что там "ее не обидел ни один российский солдат", а в Украине, по ее словам, ей угрожали "убить ее семью".

Также скандальная блогерша решила, что Польша хочет отобрать у Украины часть территории. Очевидно, на такую мысль ее натолкнул покойный депутат Госдумы Жириновский.

Лоран убеждает подписчиков, что колонию в Еленовке обстреляли ВСУ, а видео страшных пыток российских солдат над украинским воином, где его лишают гениталий и убивают, считает заслуженными.

Также в редакцию проекта FreeДом анонимно обратились жители Мелитополя, которые утверждают, что светская львица вернулась в родной город и распространяет "русский мир", угрожая людям с проукраинской позицией комендатурой и расправой.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула и Андрей Молочный когда-то были коллегами по кадру в шоу "Файна Юкрайна". Но теперь они точно по разные стороны баррикад. Притула - в родной Украине. Он собирает деньги и всячески помогает ВСУ. Молочный – в России и заявляет, что по Киеву среди бела дня "ходят нацисты".

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