Он также обратился к мужчине, который спас ему жизнь.

Известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который едва не погиб на фронте, показал шрамы на голове и поблагодарил своего спасителя.

После осколочного ранения он долгое время лечился и делал операцию. Сейчас мужчина активнее начал делиться состоянием своего здоровья и продемонстрировал в Instagram последствия после трепанации черепа.

"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?" - написал с юмором Розовый и показал свою голову.

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Также по случаю профессионального праздника медиков, который был вчера, 27 июля, он обратился к мужчине, который спас ему жизнь после ранения.

"Патрик, поздравляю с Днем медика. Не знаю, позиционируешь ли ты себя медиком, но ты точно один из самых важных медиков в моей жизни. Спасибо, что спас", - подчеркнул юморист и опубликовал их совместное фото.

Что известно о Викторе Розовом

Виктор Розовый с начала полномасштабной войны решил стать на защиту Украины и пошел в ВСУ. Он служил в составе 3-й ОШБр. Однако после выполнения боевого задания получил серьезное ранение головы. Более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии и врачи боролись за его жизнь.

Жена юмориста Ольга отмечала, что как только ему станет лучше, то мужчину будут лечить за рубежом. Сейчас он еще проходит реабилитацию.

Напомним, недавно Виктор Розовый высмеял росСМИ, которые написали ложь о нем.

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