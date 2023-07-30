Он не смог спокойно смотреть, как обижают его любимую.

Украинская журналистка Екатерина Полтавская поделилась с поклонниками историей со вчерашнего вечера. Около часу ночи она вместе с мужем Владимиром Остапчуком возвращалась домой. В лифте они оказались с компанией пьяных молодых людей.

По словам Полтавской, она попыталась что-то сказать Остапчуку, но один из парней начал перекривлять ее. Тогда шоумен попросил его не ёрничать, но парень не остановился, а даже наоборот начал хамить ему.

После того, как они вышли из лифта на первом этаже, пьяный парень начал оскорблять Полтавскую, после чего Остапчук уже не смог сдержаться.

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"Этот одноклеточный начал оскорблять меня, кричать что-то про маму и замахиваться. Ну и получил п*зды от Вовы. Вся его компания стояла извинялась, кроме его бабы, которая что-то мне вякала. Но я сказала, что челюсть ей сломаю, и она закрыла рот", - рассказала Полтавская.

Она добавила, что против физического насилия, но не в случае, если обижают твоих родных.

Напомним, ранее жена Остапчука "слила" их первую переписку, с которой начались их отношения.

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