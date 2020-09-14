Актриса позировала для глянца.

Известная актриса Шэрон Стоун снялась для глянцевого журнала.

На снимках звезда предстала в черном боди, коротенькой шубе и латексных ботфортах. Стоит отметить, что с помощью такого образа Стоун удалось показать свои длинные и стройные ноги.

"Это большая, жирная, глупая ложь. Вы даже не понимаете, насколько важна внешность, пока не начнете ее терять", - заявила актриса.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич