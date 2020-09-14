Стоун показала фото / eastnews.ua
Известная актриса Шэрон Стоун снялась для глянцевого журнала.
На снимках звезда предстала в черном боди, коротенькой шубе и латексных ботфортах. Стоит отметить, что с помощью такого образа Стоун удалось показать свои длинные и стройные ноги.
"Это большая, жирная, глупая ложь. Вы даже не понимаете, насколько важна внешность, пока не начнете ее терять", - заявила актриса.
Стоун показала фото / фото telegraph.co.uk
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