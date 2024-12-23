Волонтер рассказал, что на сегодня имеет несколько источников дохода.

Экс-ведущий Нового канала и известный волонтер Сергей Притула поделился своими источниками дохода после завершения медиа-карьеры. В интервью YouTube-каналу "Разговор" Притула рассказал, что сейчас имеет несколько стабильных финансовых потоков.

Одним из них является прибыль от инвестиций в ценные бумаги, которые он приобрел еще в 2021 году. Это позволяет ему получать регулярные дивиденды как в гривнах, так и в долларах.

"Вложиться в облигации внутреннего государственного займа было очень правильной идеей, поскольку они обеспечивают гораздо более высокие дивиденды, чем любые украинские банки. В течение года мне регулярно поступают дивиденды", - отметил он.

Кроме этого, Притула также успешно монетизирует свой подкаст, который он ведет вместе с Антоном Тимошенко. Подкаст приобрел популярность среди слушателей, которые выражают благодарность за поддержку морального состояния в сложные времена.

Благодаря спонсорским интеграциям в подкасте, до конца 2024 года было собрано 5,3 миллиона гривен, которые полностью пошли на помощь украинской армии.

"Мы получаем поддержку не только через спонсоров, но и от наших слушателей, которые подписываются и делают донаты. Часть этих средств идет на производство подкаста, другая - на подарки для слушателей, а остаток распределяется между нами с Антоном", - добавил Сергей.

Также Притула опроверг слухи о покупке трех квартир в Киеве во время войны, объяснив, что эти недвижимости были приобретены еще в сентябре 2020 года, когда строительство только начиналось, а документы на них получены в 2023 году, когда объекты были введены в эксплуатацию.

Напомним, Сергей Притула рассказал об образовании 16-летнего сына после школы.

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